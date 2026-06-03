【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEの花村想太がソロ名義「SOTA HANAMURA」として、6月3日にPre Debut Album『ASCEEENSION』をリリースした。 ■ライブツアーの開催も決定！ファイナルは日本武道館 本アルバムにはボーナストラックを含めた全13曲が収録され、2月6日に先行配信された「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲の他、大野雄大による提供曲「To you」、シンガーソングラ