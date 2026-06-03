今年、ともにデビュー20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが、スペシャルコラボソング「奇跡じゃない」を6月3日に配信リリース。同日19時にメイキング映像も公開した。 ■誕生日を迎えたモン吉へケーキと花束を贈るひと幕も 本ムービーには、2組の貴重なレコーディングの模様が収録されており、当日誕生日を迎えたモン吉へケーキと花束を贈るひと幕も。6月20・21