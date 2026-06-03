【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西川貴教が、2026年10月クール放送のTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』のオープニングテーマを担当することが決定した。 ■「日本が誇るロボットアニメを世界に発信していきたい、そんな思いで作らせていただいております」 『獣王武神ダンデヴァイン』は、グッドスマイルカンパニーが2026年に迎える創業25周年に向けて始動した新プロジェクト『合体神シ