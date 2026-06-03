43人の犠牲者を出した雲仙・普賢岳の大火砕流から6月3日で35年。 島原市では追悼行事が行われ、普賢岳のふもとでは、犠牲者に黙とうが捧げられました。 あの日から35年たった雲仙・普賢岳の山頂は、雲に覆われた姿。 ふもとでは、遺族や市民が鎮魂の祈りをささげました。 1991年6月3日午後4時8分に発生した「大火砕流」。 高温の火山灰などが猛スピードで普賢岳の斜面を流れ下り、地元の消