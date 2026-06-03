◇交流戦ロッテ0―1ヤクルト（2026年6月3日神宮）ロッテは先発のドラフト2位左腕・毛利が、セ・リーグ首位のヤクルトを相手に5回5安打2四球ながら無失点と粘投も、6回に2番手の高野脩が増田に左越えソロを被弾、打線はわずか4安打に終わり、今季8度目の零敗で連勝は2でストップ。借金2に逆戻りし、4月4日以来の5割復帰はならなかった。同じく借金1で迎えた5月29日の阪神戦でも0―1の惜敗。サブロー監督は「（相手）ピッ