「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）日本ハムは初回の失点が響いて逃げ切られ、連勝はならず。借金２となった。先発の伊藤は５回６安打３失点で３敗目。初回に坂倉の右前適時打、持丸の右中間への適時二塁打で３点を先制される苦しい立ち上がり。二回以降は追加点こそ許さなかったものの球数を要し、六回の攻撃で代打を送られて降板した。打線は３点を追う三回に水野が左翼への適時エンタイトル二塁打を放っ