サッカーのJ1横浜F・マリノスは3日、大島秀夫監督（46）を明治安田百年構想リーグ限りで解任すると発表した。一時最下位に沈んだ昨季途中から就任してチームを建て直し、J1残留に導いたものの、短期間の特別大会となった今季は東地区7位に低迷。6日の清水とのプレーオフ第2戦が最後の指揮となる。大島監督はクラブを通じて「思いをクラブ全体に浸透させることができないままこの場を離れることになったことは、言葉では表しき