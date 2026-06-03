「Ｇ３・オールレディースリップルカップ」（３日、多摩川）前田紗希（３３）＝埼玉・１１５期・Ａ１＝が準優１０Ｒで、豪快な走りを披露した。２コースからコンマ１３のトップＳを決めるとジカまくりを放って圧勝。うれしい多摩川初優出を決めた。苦手な当地の克服に「これでちょっと兆しが見えましたね。行き足からの足がとてもいい。伸びていく感じもある。今までの多摩川で一番乗れているし、出ている」と仕上がりもバ