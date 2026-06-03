中道改革連合の枝野幸男元衆院議員が政治団体「立憲ネットワーク」設立を届け出ていたことが３日、明らかになった。メンバー構成は代表に枝野氏、埼玉県議とさいたま市議６人が所属。同ネットワーク設立は総務相宛ての設立届を埼玉県選挙管理委員会に１日付で提出し、同県選管が書類を確認しているという。来年春に行われる統一地方選をにらみ、政治活動の基盤とする狙いがあるとみられている。枝野氏は２０１７年の衆院選