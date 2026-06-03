ドジャースは３日、旅行大手のＪＴＢと連携し、日本公式ファンクラブ会員限定の「プレミアム観戦ツアー」を発売すると発表した。日程は今年８月８日から１３日までの６日間で、ロサンゼルスで行われるドジャース対ロイヤルズの公式戦２試合を観戦する。旅行代金は１人１８５万円（エコノミークラス利用、２人１室）。燃油サーチャージや空港施設使用料などは別途必要となる。申し込みは日本公式ファンクラブ会員に限られ、先着