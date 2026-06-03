◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―３西武（３日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、リーグ単独トップの１５号２ランを放った。３点ビハインドの９回。先頭の森下が左中間フェンス直撃の三塁打で反撃の口火を切ると、続く主砲が岩城の１４７キロ直球を左翼ポール際に運んだ。５月３０日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来、２試合ぶりのアーチ。自己最長に並ぶ１４戦連続安打と好調を維持する４番は「最後まで諦めない姿勢と