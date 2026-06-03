先月のヴィクトリアマイルを制したエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が、仏Ｇ１・ジャックルマロワ賞（８月１６日、芝１６００メートル、ドーヴィル競馬場）に登録することが分かった。３日、シルク・ホースクラブが発表した。同レースは欧州のマイル路線最高峰のレース。日本調教馬では１９８６年ギャロップダイナ（１２着）に始まり、過去７頭が参戦。９８年にタイキシャトルが制覇している