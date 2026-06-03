【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆巨人・田中将大―オリックス・エスピノーザ（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・小川泰弘―ロッテ・小島和哉（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・東克樹―楽天・滝中瞭太（１８時・横浜）◆中日・金丸夢斗―ソフトバンク・スチュワートＪｒ．（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・西勇輝―西武・平良海馬（１８時・甲子園）◆広島・森翔平―日本ハム・柴田獅子（１８時・マツダスタジア