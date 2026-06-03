おうちで過ごすリラックスタイム。せっかくなら、とっておきのご褒美スイーツを用意して楽しんでみませんか？ 今回は、テーブルを華やかに演出する、季節感あふれる【シャトレーゼ】のスイーツをご紹介します。リッチな気分に浸れるご褒美ケーキから、気軽に楽しめるカップスイーツまでピックアップ。その日の気分に合わせて選んでみて。 爽やかでゴージャス！ 贅沢したい日におすすめ