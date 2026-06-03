普通のボブに少し飽きてきたら、ウルフ風ボブに挑戦してみませんか？ トップにボリュームを持たせ、襟足を軽く仕上げるのが特徴です。自然なくびれができることで頭の形がきれいに見えて、一気に垢抜けた印象になれるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合うウルフ風ボブをご紹介します。 メリハリが目を惹く大人可愛いプチウルフボブ トップをふんわりとナチュラルに内側へおさめた