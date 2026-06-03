◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ０―２楽天（３日・横浜）楽天が投手戦を制し、交流戦開幕６連敗から２連勝。交流戦成績を２勝６敗とし、ＤｅＮＡと並ぶ１０位に浮上した。両軍無得点で迎えた９回、１死二塁から途中出場の中島大輔外野手が、ＤｅＮＡの守護神・山崎のスプリットを捉え、中越えの先制二塁打。おとなしい性格から周囲に「覇気を出せ」と言われることが多いイケメン外野手は、送球間に三塁まで駆け込