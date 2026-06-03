結婚式の式場見学に毎回のように両親が同行している状況で、パートナーからかけられた一言に思わず立ち止まり──。当たり前だと思っていた親との関わり方に、少しずつ違和感が生まれていきました。結婚準備の中で見えてきた“距離感”とは。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 結婚準備の式場見学 私は昔から両親と仲が良く、結婚が決まってからもその関係は変わらずにいました。 式場見