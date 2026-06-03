タレントの谷夢花が1日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場したことを報告した。 【写真】V字からのぞく白い肌あふれる魅力までは隠せない 谷は「本日6月1日(月)発売の #ヤングマガジン 27号の巻中に掲載されています」と伝え、「初のグラビアでドキドキですが、ほんと楽しい撮影で気づけば緊張すら忘れてました」と初めての体験を振り返る。 「普段よりお化粧も薄くてちょっぴり