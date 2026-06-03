レアル・マドリードが2026-27シーズンの新ユニフォームを発表レアル・マドリードは現地時間6月3日、2026-27シーズンのファーストユニフォームを発表した。すでに販売も開始しているなか、「リバプールのアウェーユニ感」と反響を呼んでいる。クラブは「私たちのアイデンティティはエレガンスだ」とし、新しいユニフォームはエレガンスと偉大さへの賛歌であると説明。白の基調に、襟や袖にダークグリーンを、肩口からの3本線に