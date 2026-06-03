◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神・小幡竜平内野手が、敗戦につながる手痛い失策を喫した。0―1の7回2死二、三塁、西武・長谷川が放った打球はややイレギュラーバウンドしながら、小幡の正面へ飛んだ。これをファンブルすると、一塁送球も大きく逸れ、カメラマン席へと飛び込んでしまった。三塁走者に加えて、二塁走者もホームインした。このプレーで、小幡に2つの失策が記録された。結果的に1点差での