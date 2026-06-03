ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌîµåÃæ·Ñ¡ØDRAMATIC BASEBALL 2026¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢3Æü¤Ë¹¹¿·¡£ºòÇ¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤ÎÆü¡¢¸òÎ®Àï¡Öµð¿ÍÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¡¢´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿°µ´¬¤ÎÂåÂÇµÕÅ¾ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÃË¡ª´Ý¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó°ì¼þ´÷¤Ç·àÅª¤ÊËþÎÝÃÆ1ÂÐ4¤Ç3ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´Ý¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥í¡¼¤ò¸«»ö¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÄ¹Åè