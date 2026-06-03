天安門事件についての抗議集会で発言する王戴氏（中央）＝3日午後、参院議員会館中国当局が北京で民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件から4日で37年となるのを前に、抗議集会が3日、東京・永田町の参院議員会館で開かれた。日本の国会議員や在日香港人らが参加。集会主催者の一人、在日中国人の王戴氏は「記憶の風化を狙う権力に対して、私たちは覚えていると示し続けること自体が強力な抵抗の形だ」と強調した。中国