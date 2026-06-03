秋篠宮ご夫妻は来日していたノルウェーの皇太子と懇談されました。3日午後3時頃、ご夫妻はノルウェーのホーコン皇太子をお住まいの秋篠宮邸で出迎え、笑顔で握手を交わされました。ご夫妻は皇太子と面識があり、およそ30分間懇談されました。宮内庁によりますと、秋篠宮さまが1989年、英国留学中に初めて皇太子に会った際の思い出などを話されていたということです。皇太子妃の体調の悪化により、皇太子はあすだった帰国予定を1日