講談師の神田伯山（42）が3日、「第45回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」の学術・文化部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。各界の最も素敵なお父さんに贈られる賞で、伯山は1児の父。受賞に頬が緩み「かみさんに一番に感謝したい。公私共に私を支えてくれているかみさんの尽力がなければ、間違いなくこんな素敵な賞を獲ることができなかった。妻にお礼を言いたい」と感謝した。すかさず「本業の講談やラ