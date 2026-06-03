至福ぽんちょが、ニューシングル「まだ嘘のまま」を6月10日に配信リリース。また、あわせてティザー映像も公開となった。 （関連：チセツナガラ、夕方と猫、至福ぽんちょ、からあげ弁当……ロッキン・ライフの「俺のイベントに出てくれないか！」第6回） 本楽曲は、“Fake it till you make it（≒ 天才ぶって生きていこうぜ！）”というメッセージを軸に、強がりも未完成さも肯定しながら前へ進も