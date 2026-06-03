Snow Manの佐久間大介さんは6月2日、自身のInstagramを更新。格好いいオールブラックコーディネートを公開しました。【写真】佐久間大介の格好いい夏服「全部かわいい」佐久間さんは「#夏服 解禁とさせていただきます。Tシャツは設楽さんから頂いたオリジナルの宝物です設楽さんありがとうございます！！！！」とつづり、7枚の写真を投稿。Tシャツ、ワイドパンツ、サンダルのオールブラックコーディネートが、ピンクヘアとマッチ