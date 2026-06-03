お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんは6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。鍛えられた肉体を公開しました。【写真】ボディビル大会に向けた筋肉ショット「もう大会でれそう」西野さんは「ボディビル大会まであと110日」とつづり、1枚の写真を投稿。ジムでポーズを決めたソロショットです。上半身と太ももの鍛え上げられた筋肉が際立っており、大会に向けて着実に仕上がっていることがうかがえます。コメント