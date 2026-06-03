日本時間3日、敵地でのダイヤモンドバックス戦で勝利を収めたドジャース。「1番・DH」で出場した大谷翔平選手は、2回の第2打席で2点適時三塁打を放つなど、3試合連続のマルチ安打で4試合ぶりの打点もマークと絶好調だ。【写真】「これは争奪戦になる」ローソン限定、山本由伸の最新ボブルヘッド“話題連発”で身近になっていくドジャース日々、大きな話題となるドジャースの動向。ファンの注目は、スタジアム以外にも寄せられ