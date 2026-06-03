◇交流戦広島─日本ハム（2026年6月3日マツダスタジアム）広島は交流戦開幕からの連敗を「6」で止め、12球団で最遅の交流戦勝利を挙げた。初回に相手先発・伊藤を攻め立てた。先頭の名原が右中間二塁打を放つと、その後2死二塁から坂倉が先制の右前適時打。さらに2死一、二塁から持丸が右中間へ2点二塁打を放ち、追加点を奪った。先発・床田は、今季初のスライド登板。3回1死二塁から水野に左越え適時二塁打を打たれて1