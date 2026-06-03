スイス代表FWエンボロ＝5月、ザンクトガレン（Keystone提供、AP＝共同）スイス・サッカー連盟は2日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会でスイス代表の主力と期待されているFWエンボロの米国への渡航が遅れると発表した。チームの出発日である2日時点で、電子渡航認証制度「ESTA」の申請が承認されなかったため。エンボロは過去に偽造証明書を購入したとして刑事事件への関与が疑われるなどトラブルを起こしている。（チュ