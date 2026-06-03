◇交流戦日本ハム１―3広島（2026年6月3日マツダスタジアム）日本ハム・伊藤大海投手（28）は5回3失点で今季3敗目を喫した。初回に2死三塁で坂倉に右前適時打、2死一、二塁で持丸に2点適時二塁打を浴びた。これで伊藤は交流戦通算8勝5敗。そのうち広島戦で4敗と相性が悪い。打線は1点を返した3回は2死一、三塁の追加点チャンスで郡司が二ゴロ。5回2死二塁でも郡司が遊ゴロと、4番に得点機で1本が出なかった。6回か