◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 5-4 オリックス（3日、東京ドーム）終盤までリードを守っていたオリックス。しかし8回に逆転満塁ホームランを浴び、カード負け越しとしました。対する巨人の先発は戸郷翔征投手。初回を三者凡退に抑えられるも、2回の先頭・紅林弘太郎選手が頭部死球を浴び、危険球退場となりました。これはすっぽ抜けの球であり、紅林選手はプレーを続行。しかしオリックス打線は急きょ登板した2番手・森田駿哉投手の