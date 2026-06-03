JR東日本によりますと大雨による土砂崩れのため静岡県の伊豆急行線の一部区間が不通となっている影響で、直通するJRの特急「踊り子」や「サフィール踊り子」は4日、全区間または一部区間で運転を取りやめるということです。【全区間運休】上り「サフィール踊り子」2・4号（伊豆急下田〜東京間運休）【一部区間運休】下り「サフィール踊り子」1号（伊豆高原〜伊豆急下田間運休）「踊り子」1・5・9・11号「サフィール踊り子」3号（伊