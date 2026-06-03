【メカスマインパクト2026】 6月3日20時より配信 グッドスマイルカンパニーは、配信番組「メカスマインパクト2026」にてプラスチックモデル「MODEROID」、キャラクター可動プラモデル「PLAMATEA」、完成品合体トイ「THE合体」、コレクションロボットシリーズ「BRICKROID」の新作を発表した。 「MODEROID」シリーズからは完全変形＆コンパクトサイズの新コンセプトモ