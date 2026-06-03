韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「양다리를 걸치다（ヤンダリルル コルチダ）」の意味は？「양다리를 걸치다（ヤンダリルル コルチダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、恋愛における絶対NGな行動を意味する韓国語。「양다리를 걸치