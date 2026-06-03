【TVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』】 2026年10月 放送予定 グッドスマイルカンパニーは、TVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』の商品情報を公開した。 同社のプラスチックモデル「MODEROID」シリーズ、合体トイ「THE合体」シリーズにて主役ロボの「ダンデヴァイン」が立体化。6月12日より予約が開始される。 「MODEROID」ではアクションモデルとして、劇中のデザ