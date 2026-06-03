◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）中日の吉田聖弥投手が、５―５同点の８回に登板。３四球で１死満塁のピンチを背負いながら、無失点で切り抜けた。８回は先頭・牧原大を四球で歩かせ、広瀬隆の犠打で１死二塁。周東、代打・柳田に連続四球を与えた。中日ベンチは動かず、そのまま続投。正木はどん詰まりの遊飛、続く代打・中村晃は二ゴロに仕留めてグラブをたたいて喜んだ。