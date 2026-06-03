◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ６．３〜長嶋茂雄〜」と題して行われた一戦で、巨人がドラマチックな勝利をおさめた。先発・戸郷は２回先頭の紅林への頭部死球で危険球退場。緊急登板となった２番手の森田は５回まで無失点と好投したが、６回に３点を先制された。０―３の７回にダルベックのソロで反撃開始。１―４の８回、代わった椋