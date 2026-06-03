◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）日本ハムは、打線がつながりを欠き、６連敗中の広島に敗れ、借金を２とした。先発の伊藤は２４年９月以来の２試合連続完封勝利を狙ったが初回につかまった。坂倉に右前適時打で先制を許すと、持丸に右中間への２点適時二塁打を初回に３点を与えた。その後はゼロを並べた６回の攻撃で代打が送られ降板。「ビハインドのまま降板してしまい、チー