◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―３西武（３日・甲子園）１３試合ぶりに先発出場した阪神・小幡竜平内野手が、適時失策を猛省した。１点ビハインドの７回２死二、三塁。長谷川の遊ゴロをファンブルし、一塁への送球も大きくそれた（記録は２失策）。２走者の生還を許す痛恨のミス。「本当に、大竹さんにもチームにもすごく迷惑を掛けたなと思います」と猛省した。打撃でも２回２死一、二塁の好機で右飛に倒れるな