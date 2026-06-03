読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！最近、帰りが遅くなり、スマホを隠すようになった彼氏。浮気を疑った主人公は、ある休日、彼の後をこっそり尾行することにしました。すると、彼が向かった先はまさかの場所で……。彼氏が怪しい…尾行を決意！私には、同棲して1年になる彼氏がいました。あるとき、そんな彼氏の帰りが遅くなる日が増えるようになったのです。さらに、私が近づくとスマホの画面を伏せたり、通知が