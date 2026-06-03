【グッドスマイルカンパニー 25周年プロジェクト発表会】 6月3日 開催 【「合体神シリーズ」第1弾『獣王武神ダンデヴァイン』】 2026年10月 放送予定 グッドスマイルカンパニーは、6月3日にメディア向けのイベントである「グッドスマイルカンパニー 25周年プロジェクト発表会」を東京・秋葉原にあるUDXシアターで開催した。今回発表され