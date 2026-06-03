◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）広島が待望の交流戦初勝利をつかみ、連敗を６で止めた。好投手の伊藤から初回に３得点。２死三塁で坂倉が先制打を放つと、持丸の２点二塁打でリードを広げた。以降は追加点が遠かったものの、投手陣が何度もピンチを切り抜けた。先発の床田は６回１失点で３勝目。７安打を浴びながらも粘った。３回に１点を返された後、なおも１死二塁から踏ん