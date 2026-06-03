ＨＫＴ４８や日韓合同グローバルガールズグループ・ＩＺ＊ＯＮＥで活動していた女優の矢吹奈子が３日までに自身のインスタグラムを更新。「妹と映画館にポップコーンはバター醤油派」と記し、大きなサイズのポップコーンと飲み物を片手に休日を満喫する姿をアップした。シンプルな黒の半袖Ｔシャツにデニム姿で、エスカレーターで撮影したにこやかな表情のショットや、飲み物を飲みながら幸せそうな表情を浮かべる姿などオフ