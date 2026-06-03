２日、コンゴ民主共和国の首都キンシャサの空港に到着した、中国の医療専門家チーム第１陣のメンバー。（キンシャサ＝新華社配信）【新華社キンシャサ6月3日】コンゴ民主共和国支援のため派遣された中国の感染症対策医療専門家チームの第1陣が2日、同国の首都キンシャサに到着した。チームは3カ月間の医療支援活動を行い、エボラ出血熱の感染拡大防止を支援する。２日、コンゴ民主共和国の首都キンシャサの空港に到着した、中国