◇プロ野球セ・パ交流戦 広島3-1日本ハム(6月3日、マツダスタジアム)12球団で唯一交流戦未勝利だった広島が日本ハムに勝利しました。初回、先頭の名原典彦選手がツーベースヒットで出塁すると、菊池涼介選手が犠打でつなぎ、一死三塁とします。その後、ツーアウトを取られますが、続く4番の坂倉将吾選手がタイムリーヒットを放ち、貴重な先制点を挙げました。さらに、二死一、二塁へチャンスを広げると、持丸泰輝選手がライトへの2