俳優・インフルエンサーの谷夢花（23）が、発売中の『週刊ヤングマガジン』27号（講談社）の巻中グラビアに登場している。【写真】逸材！抜群のスタイルを披露した谷夢花谷は2002年、滋賀県生まれ。「彼氏いない歴＝年齢」としてSNSを中心に活動するインフルエンサー。大型オーディションイベント「TGC AUDITION 2020」でファイナリストに選出された経歴を持つ。スポーツで鍛えたスタイルで注目を集めている。谷は、編集部が