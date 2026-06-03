「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）阪神は３点を追う九回に佐藤輝が１５号２ランを放って１点差に迫ったが、及ばなかった。守備のミスで失った２点が痛かった。０−１の七回２死二、三塁。長谷川の遊撃へのゴロを遊撃・小幡がファンブルし、さらに一塁へ悪送球。一気に２者が本塁に生還した。小幡は２失策が記録された。小幡は５月１６日の広島戦以来、１３試合ぶりの先発出場。久しぶりの起用だった。試合後、藤川監