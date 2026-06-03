阪神は３日、一部週刊誌の報道を受けて対応を行った。報道では球団広報の二神一人氏（３９）が今年３月、夫人に暴力を振るったとして二神氏は妻から被害届を出され、５月１日に書類送検されていたと報じられた。球団は「報道にもあった通り、当該従業員が書類送検された旨を確認しました。書類送検された事実は本人に知らされておらず、本日改めて本人が警察に確認したところ、その事実を聞き、球団に報告がありました。当該従