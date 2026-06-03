三重県志摩市の漁港で、海に沈んだ軽自動車の中から身元不明の男性2人の遺体が見つかりました。警察が、身元の確認や詳しい状況を調べています。志摩市志摩町片田の深谷漁港で3日午後0時半ごろ、車が海に落ちているのを漁港関係者が見つけ、家族を通じて110番通報しました。警察と消防が駆け付け、海中に沈んでいる軽自動車の中から身元不明の男性2人の遺体が見つかりました。男性2人のうち、1人は50代から60代くらいで白